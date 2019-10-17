TBMM lokantasında güncel fiyatlar

Meclis'te milletvekillerine hizmet veren lokantadaki fiyatların oldukça düşük olması, yeniden gündemde.

İŞTE FİYATLAR

16 Ekim tarihli fişe göre; Meclis spesial pidenin fiyatı sadece 14 lira. 1,5 porsiyon karışık ızgara ise sadece 27 lira. Sütlaçların 4 liraya satıldığı Meclis lokantasında, vişneli tayfır ise 6 liradan satışı sunuluyor.

MEMNUN OLMAYANLAR VAR

Meclis'te fiyatları bu denli düşük olmasına rağmen milletvekilleri, zaman zaman durumdan şikayetçi olabiliyor.

"AÇ KALKIYORUZ"

Öyle ki; İyi Partili Lüftü Türkkan, "Eskiden Meclis’te yemek için konuklarımızdan sıkça talepte bulunanlar olurdu. Şimdi Meclis lokantasına gelen dostlarımız da bizler gibi, sunulan yemekleri yiyemeden aç kalkıyorlar sofradan. Kötü bile değil artık Meclis’te çıkan yemekler, tek kelime ile berbat.'' ifadelerini kullanmıştı.