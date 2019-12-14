TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı bütçesini görüşmek üzere toplandı.

Söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri gerginliğe neden oldu.

"TEK ADAM, 9 KEZ KAYBEDİP KOLTUĞUNDA OTURANDIR"

Varank, CHP'li sözcülerinin "Tek adam, bu sistem, tek adam rejimi" şeklindeki eleştirilerine yanıt verdi. Varank, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kast ederek, "Tek adam kimdir biliyor musunuz? Tek adam Sayın Cumhurbaşkanımız değil. Sayın Cumhurbaşkanımız girdiği 14 seçimi de kazandı. Tek adam, 9 kez seçim kaybedip, koltuğu bırakmayandır" dedi.

TBMM'de AK Partili ve CHP'lilerin 'tek adam' polemiği

Varank'ın sözleri, CHP'li milletvekillerinin tepkisine neden oldu. CHP'li vekiller oturdukları yerden sıralara vurarak tepki gösterdi. AK Parti'li milletvekilleri ise Varank'ı alkışlayarak destek verdi. AK Parti'li milletvekillerinin sıralarından sözlü olarak katıldıkları tartışma bir süre karşılıklı devam etti.

ENGİN ALTAY: "YENİ PARTİLER BİZDEN ÇIKMIYOR"

Varank'ın sözlerine yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan'ın kuracakları partileri hatırlatarak, "Sizden gidenler neden parti kuruyorlar. Ne oldu da sizden ayrıldılar? Yeni partiler CHP'den çıkmıyor. AK Parti'den çıkıyor, neden acaba? Sayın Varank sistemi öğrenin. Sizin haddiniz değil bizi eleştirmek. Son seçimi biz kazandık. Biz size, '9 seçimi niye kazandınız' diye sorduk mu? Sizin göreviniz bütçenizi sunmak iddialara yanıt vermek bütçeyi savunmak" dedi.