TBMM'de gündem bütçe konu asimilasyon

TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri devam ederken, mecliste "Asimilayon ve Dersim" tartışması yaşandı.

HDP Grubu adına söz alan Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, asimilasyon ile başlattığı tartışma konusuna, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül dahil oldu.

ASİMİLASYON TARTIŞMASI

Özgüneş, "asimilasyon bir insanlık suçudur. Biz katılıyoruz, çok doğru bir söz ama Kürt çocukları, diğer halkların çocukları asimilasyona tabi tutuluyor." iddiasında bulundu.

Daha sonra CHP adına söz alan Engin Altay, "Türkiye'de, Kürt kültürüne, kimliğine yönelik bir asimilasyon süreci yaşandı. Deve kuşu gibi başımızı kuma gömemeyiz" dedi.

"TAVRINIZI BELLİ EDİN"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Altay'ın sözlerini eleştirerek "Bakın 'asimilasyon' dediniz arkasından HDP söz aldı, asimilasyonu 'Ne Mutlu Türküm Diyene' ifadesiyle, andımızla ve 'Dersim' ile anlattı. Ben şimdi Sayın Altay'ın, andımız meselesiyle alakalı HDP'nin ifadesine karşı Atatürk'ün partisi olarak bir cevap vermesini, aynı zamanda 'Ne Mutlu Türkün Diyene' ifadesine karşı bir cevap vermesini ve Atatürk'ün sağlığında ortaya çıkan 'Dersim isyanı' olarak ifade ettikleri o kalkışmayla alakalı Seyit Rıza'nın tarafında mı Atatürk'ün tarafında mı durduklarını açıkça beyan etmesini istiyorum. Onu en son bu Mecliste Sayın Onur Öymen kürsüden söyleyerek, Atatürk'ün yanında tavır göstermişti ve o günden beri sayın Onur Öymen'den haber yok. Bu noktada tavrınızı netleştirin." diye konuştu.

TBMM'de Dersim ve asimilasyon tartışması VİDEO



