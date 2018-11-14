TBMM kampüsü içerisinde bulunan Halkla İlişkiler binası çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Milletvekilleriyle görüşmek istediği öğrenilen şahsı ikna etmek için Meclis görevlileri seferber oldu.

10 BİN LİRA TEKLİF EDİLDİ

Olaya müdahale eden AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, intihar girişiminde bulunan vatandaşa 10 bin lira vermeyi teklif etti.

SANCAKLI İKNA ETTİ

Berdibek'in ikna çalışmaları olumsuz olunca devreye Milletvekili Saffet Sancaklı girdi.

Sancaklı'nın uzun uğraşlar sonucunda ikna ettiği kişi, güvenli bir şekilde olay yerinden uzaklaştırıldı.

2017 yılında Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulunarak yaşamını yitirmişti.

TBMM'de intihar girişimi VİDEO