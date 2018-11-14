taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46275
Euro
6.17555
Altın
1201.735
Borsa
93339.55
Gram Altın
211.286

TBMM'de intihar girişimi

TBMM kampüsü içerisinde binanın çatısına çıkan bir kişinin intihar girişimini MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı engelledi.

Haber Merkezi | 14.11.2018 - 15:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber
TBMM'de intihar girişimi

TBMM kampüsü içerisinde bulunan Halkla İlişkiler binası çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Milletvekilleriyle görüşmek istediği öğrenilen şahsı ikna etmek için Meclis görevlileri seferber oldu.

10 BİN LİRA TEKLİF EDİLDİ

Olaya müdahale eden AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, intihar girişiminde bulunan vatandaşa 10 bin lira vermeyi teklif etti.

SANCAKLI İKNA ETTİ

Berdibek'in ikna çalışmaları olumsuz olunca devreye Milletvekili Saffet Sancaklı girdi.

Sancaklı'nın uzun uğraşlar sonucunda ikna ettiği kişi, güvenli bir şekilde olay yerinden uzaklaştırıldı.

2017 yılında Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulunarak yaşamını yitirmişti.

TBMM'de intihar girişimi VİDEO

TBMM'de intihar girişimi

TBMM'de intihar girişimi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriyeliler Esad’ı omuzlarında taşıdı

Suriyeliler Esad’ı omuzlarında taşıdı

181
Iraklı beş kardeş lüks araçların benzerini üretti

Iraklı beş kardeş lüks araçların benzerini üretti

117
Bakan Pakdemirli: Et yerine tavuk, balık, hindi yiyelim

Bakan Pakdemirli: Et yerine tavuk, balık, hindi yiyelim

669
Türk Tabipler Birliği'nin hedefi şehir hastaneleri

Türk Tabipler Birliği'nin hedefi şehir hastaneleri

268
Ayet okuyan HDP'li Hüda Kaya'ya tokat gibi cevap

Ayet okuyan HDP'li Hüda Kaya'ya tokat gibi cevap

146
Bilim insanlarının yurda dönüşü için politika belirlendi

Bilim insanlarının yurda dönüşü için politika belirlendi

179
Kadir Mısıroğlu Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi

Kadir Mısıroğlu Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi

219
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM