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TBMM’de ışık ve havai fişek gösterisi yapıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, TBMM’nin açılışının 100. yılı havai fişek ve ışık gösterisi ile kutlandı.

İHA |
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TBMM’de ışık ve havai fişek gösterisi yapıldı

TBMM’de ışık ve havai fişek gösterisi yapıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde TBMM’nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla havai fişek ve ışık gösterisi düzenlendi.

Gösteriye TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve milletvekilleri katıldı.

GÖRSEL ŞÖLEN YAŞANDI

Gösteri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşmasının ekranlardan gösterimi ile başladı.

Daha sonra İstiklal marşı okundu.

TBMM’de ışık ve havai fişek gösterisi yapıldı

Sokaklar, 23 Nisan için İstiklal Marşı'yla inledi FOTO GALERİ

TBMM’de ışık ve havai fişek gösterisi yapıldı

TBMM’de ışık ve havai fişek gösterisi yapıldı

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