1 Adalar'a giriş-çıkışlar Kovid-19 salgını nedeniyle sınırl Adalar'a yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildi

2 Dünyada koronayı yenenlerin sayısı 740 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti.

3 TBMM’de ışık ve havai fişek gösterisi yapıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, TBMM’nin açılışının 100. yılı havai fişek ve ışık gösterisi ile kutlandı.

4 İzmir'de imama, camiden İzmir Marşı açtırdılar Ülkenin dört bir yanında 23 Nisan coşkusu yaşanırken, İzmir'de bulunan bir camiden ise vatandaşlara İzmir Marşı dinletildi.

5 Mehmetçik de İstiklal Marşı okudu Türkiye'nin tek yürek olduğu anlarda görev başında olan askerlerimiz de İstiklal Marşı'na eşlik etti.

6 Erdoğan, İstiklal Marşı'nı çocuklarla okudu Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurdun dört bir yanında okunan İstiklal Marşı'na çocuklarla birlikte eşlik etti.