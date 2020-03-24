1 İstanbul’da hava kirliliği yüzde 30 azaldı Koronavirüs salgını nedeniyle insanların dışarı çıkmaması ve trafik yoğunluğunun azalması hava kalitesini iyileştirdi. İstanbul'da hava kirliliği yüzde 30 azalırken, iyi seviyeye yükseldi.

2 Hadise, Kaan Yıldırım'la karantinada Kaan Yıldırım, Instagram paylaşımı ile Hadise'nin evinde kaldığını ilan etti.

3 TBMM'de termal kamera önlemi TBMM'nin giriş kapılarına, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirildi.

4 Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi hayatını kaybetti Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Hanım'ın annesi, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

5 Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajları yağdı Fatih Terim'in koronavirüse yakalandığını açıklaması üzerine eski ve yeni Galatasaraylı futbolcular, tecrübeli çalıştırıcının yanında olduklarını belirterek sosyal medya paylaşımları yaptı.

6 Ülkeler, koronaya karşı teşvik paketlerini hayata geçirdi Koronavirüs salgınının küresel ekonomiye etkisinin trilyon dolarları aşacağı öngörülürken; hükümetler, milyar dolarları bulan hamleler yaptı.