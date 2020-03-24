TBMM'de termal kamera önlemi

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından TBMM'de tedbirler, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak hayata geçirildi.
GİRİŞ KAPILARINA TERMAL KAMERA KONULDU
Bu kapsamda Meclis'teki giriş kapılarına, vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirildi. Polis ekipleri, vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra Meclis'e girişlere izin vermeye başladı.
VÜCUT ISISI YÜKSEK ÇIKANLAR MECLİS HASTANESİNE GÖNDERİLECEK
Vücut sıcaklıkları 37.5 derecenin üzerinde çıkanların, Meclis hastanesine götürüleceği belirtildi.
Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında, Meclis personelinin lokantaları da kapatıldı. Yemek yerine personele kumanya verilecek.