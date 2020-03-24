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TBMM'de termal kamera önlemi

TBMM'nin giriş kapılarına, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirildi.

DHA | 24.03.2020 - 11:52..
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Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından TBMM'de tedbirler, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak hayata geçirildi.

GİRİŞ KAPILARINA TERMAL KAMERA KONULDU

Bu kapsamda Meclis'teki giriş kapılarına, vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirildi. Polis ekipleri, vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra Meclis'e girişlere izin vermeye başladı.

TBMM'de termal kamera önlemi

VÜCUT ISISI YÜKSEK ÇIKANLAR MECLİS HASTANESİNE GÖNDERİLECEK

Vücut sıcaklıkları 37.5 derecenin üzerinde çıkanların, Meclis hastanesine götürüleceği belirtildi.

Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında, Meclis personelinin lokantaları da kapatıldı. Yemek yerine personele kumanya verilecek.

TBMM'de termal kamera önlemi

TBMM'de termal kamera önlemi

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