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TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor

Yetmiş beş gün tatil yapan vekiller, işbaşı yapacak.

Haber Merkezi | 01.10.2019 - 09:05..
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TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor

18 Temmuz'da tatile giren ve 2,5 ay tatil yapan Meclis'te, yeni yasama açılış töreni saat 14.00'te, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayacak.

Özel gündemle toplanacak olan Meclis Genel Kurulu, saat 15.00'te açılacak. 27'inci dönem 3'üncü yasama yılı açılış toplantısında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açacak ve sunuş konuşmasını gerçekleştirecek.

CUMHURBAŞKANI DA HİTAP EDECEK

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek. TBMM Tören Salonu'nda Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde, saat 19.00'da da açılış nedeniyle resepsiyon gerçekleştirilecek. Yarınki tören nedeniyle, protokole dahil kişiler ile Genel Kurul toplantısına izleyici sıfatıyla katılacaklara davetiye gönderildi. Bunların dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor

MİLLETVEKİLLERİ AYAĞA KALKACAK MI SORUSU

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhurbaşkanı, TBMM Genel Kurul Salonu'na girdiğinde AK Parti ve MHP dışındaki vekillerininin ayağa kalkıp kalkmayacağı merak konusu.

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