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TCDD, ATS sistemi alacak

Ankara'daki feci kazanın ardından TCDD harekete geçerek, 93 adet otomatik tren durdurma sistemi alacak.

Haber Merkezi | 18.12.2018 - 10:51..
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TCDD Taşımacılık Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü, 93 adet otomatik tren durdurma sistemi (ATS) ile 5 ZTR bakım ve onarımı hizmeti satın alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, TCDD Taşımacılık AŞ Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü'nce alımı yapılacak sistem ve hizmetler için açık ihale usulüyle ihale gerçekleştirilerek, yerli isteklilerden teklif alınacak.

TCDD, ATS sistemi alacak

27 ARALIK'TA İHALE VAR

Teklifler, TCDD Taşımacılık AŞ Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Bürosu'na 27 Aralık saat 14.00'e kadar sunulacak. İhale, aynı yer, tarih ve saatte yapılacak.

ATS NEDİR?

ATS sistemi, trafiğin elektriksel sinyaller aracılığıyla kontrol edildiği yerlerde trenin hızının kontrol edilerek gerekli hallerde makinisti de uyararak trenin durdurulmasını sağlayan güvenlik sistemidir.

TCDD, ATS sistemi alacak

TCDD, ATS sistemi alacak+

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