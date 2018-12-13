TCDD Genel Müdürü sosyal medya hesabını kapattı

Bu sabah saat 06.30 sıralarında Yenimahalle ilçesinde Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere, Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan hareket eden tren, yaklaşık 4 dakika sonra Marşandiz İstasyonu'na geldiğinde yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı.
Kazada, Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın yaptığı açıklamaya göre; 9 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı.
GENEL MÜDÜR SOSYAL MEDYA HESABINI KİLİTLEDİ
Gelişmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü İsa Apaydın, sosyal medya hesabını kendini takip etmeyen kişilere kapattığı görüldü.
KAZAZEDE YAKINLARINI ENGELLEMİŞTİ
Apaydın, daha önce Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eski eşini kaybeden Mısra Öz’ü sosyal medya hesabında engellemesiyle tepki çekmişti.