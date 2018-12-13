TCDD Genel Müdürü sosyal medya hesabını kapattı

İsrail güçleri Kudüs'te bir genci şehit etti

Bu da İzlanda spası: Buzullar içinde Mavi Lagün deneyimi

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çağı yakalamak için her sektörde gençlerin önemini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile adı skandallarla anılan Stormy Daniels, ABD Başkanı Donald Trump'a açtığı hakaret davası reddedildiği için yaklaşık 293 bin dolar ödeyecek.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ev inşaatı sırasında bulunan ve Akşehir Müzesi'ne teslim edilen taş eserin Danyal Peygamber kabartması olduğu tespit edildi.

1 Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Milli Türk Talebe Birliği'nde yaptığı konuşmada bir dönemin çok konuşulan konusu Pelikan Dosyası'nı ele aldı. Davutoğlu "Pelikancıları biliyorum" dedi.

2 Berat Albayrak: Erken emeklilik gündemimizde yok Emeklilikte yaşa takılanlar için açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Biz Demirel'in yaptığını yapmayacağız. İmkânlarımız ortada." ifadelerini kullandı.

3 Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek ABD'de hapis tutulan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ceza artırım işlemini mahkeme geri çekti. Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek.

4 Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri Aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu Arsenalli futbolcuların, sezon başında yaptıkları bir partide uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

5 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş PÖH'lerle namaz kıldı Mardin'de temaslarını sürdüren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Polis Özel Harekatlar'a akşam namazı kıldırdı.

6 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye 9. sırada yer aldı. Liderliği Amerika çekerken, ikinci sırada Rusya var.