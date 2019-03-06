TCDD raylarını çalan 1 kişi gözaltında

Çaycuma İstasyon mevkiinde, TCDD lojmanlarının önünde bulunan tren rayları, gece saatlerinde çalındı. Durumu fark eden personel, hemen polisi aradı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kamera kayıtlarında şahsın 28 yaşında Çağlar K. olduğu tespit etti. Kimliği belirlenen hırsız, kısa sürede yakalandı. Çağlar K. çaldığı tren raylarını kime sattığını belirterek, satılan yerden raylar muhafaza altına alındı.

Emniyetin yapmış olduğu incelemeler neticesinde, çalıntı mal satın alan şahsa da işlem yapıldı. Yakalanan Çağlar K. gözaltına alınarak, sorgusu devam ediyor.





