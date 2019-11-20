TCDD'nin ilgilenmediği hat: İstanbul-Edirne

Bahadır ÇOLAK / [email protected]

İstanbul'a uzaklığı yaklaşık 240 km olan Edirne'ye gitmek isteyenlerin toplu ulaşımda iki tercihi var.

Otobüs veya Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın işlettiği trenler.

ANKARA FİYATINA EDİRNE'YE OTOBÜS BİLETİ

İstanbul Esenler'den Ankara için 75 liraya otobüs bileti satan firmalar; İstanbul'un Anadolu Yakası'ndan Edirne için 70 TL bilet ücreti talep ediyor.

İşin komik tarafı ise; İstanbul-Edirne 240 km, İstanbul-Ankara 450 km.

Edirne'ye daha yakın olan İstanbul Avrupa Yakası'ndan Edirne'ye otobüs bileti ise 55 liradan satılıyor.

TREN DAHA UCUZ

Otobüs biletleri pahalı olduğu ve bütçesine uygun olmadığı için treni tercih edenlerin sayısı da az değil.

Çünkü İstanbul Halkalı'dan Edirne'ye yolculuk yapmak isteyenler 30 liraya, Halkalı'dan Uzunköprü'ye yolculuk yapmak isteyenler ise 26 liraya bilet bulabiliyor.

BİLET ALDIKTAN SONRA DAHA BÜYÜK BİR SORUN VAR

Ucuza bilet aldığı için sevinenleri ise daha büyük bir sorun bekliyor. TCDD İstanbul Halkalı-Kapıkule ve Uzunköprü trenlerini "bölgesel tren" olarak değerlendirdiği için koltuk numarasına göre bilet satmıyor.

Hatta çalışan trenler de 8 vagonlu.

Koltuk sayısının üzerinde satılan biletler nedeniyle trenlere kapasitesinin çok üzerinde yolcu biniyor.

Hal böyle olunca özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde yolcular 3 saatlik yolculuğu koridorda ayakta yapmak zorunda kalıyor.

ÇORLU'DA 25 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bu hatta herkesin aklında kalan ise: Çorlu tren kazası. 8 Temmuz 2018'de meydana gelen tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetmiş, 317 kişi de yaralanmıştı.