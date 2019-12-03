TCDD'nin Simens'e verdiği siparişlerin ilki Kapıkule'de

TCDD, 2018 yılında, İslam Kalkınma Bankası’nın finansmanını sağladığı 10 YHT için Alman Siemens'le el sıkışmıştı.

ALMAN MARKASI 312 MİLYON EURO KAZANDI

İslam Kalkınma Bankasının 312 milyon euroluk finansman sağlayacağı 10 yeni yüksek hızlı tren seti ihalesinde en uygun teklifi veren Siemens olmuştu.

Alman Siemens firmasına sipariş edilen 7 adet çok yüksek hızlı tren seti, 2016 yılında hizmete sunulmuştu. 519 yolcu kapasiteli trenler, saatte 300 kilometre hız yapabiliyor.

İLKİNİ TESLİM ETTİLER

Siemens, bu setlerden ilkini teslim etti. Kalan YHT setleri de sözleşmede öngörülen süre içinde tamamlanacak ve Türkiye’ye verilecek.