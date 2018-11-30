TCMB Başkanı'ndan ekonomide son durum açıklaması

Ekonominin iyileşme süreci sürüyor. Dolar bugün 5.16 seviyelerinde seyrediyor. Dün, son ayların en düşük seviyesini gören dolar 5,13 seviyelerine kadar geriledi. Doların yeni direnç noktası 5,10 olarak görülüyor.
"DENGELENME BELİRGİNLEŞTİ"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya yaşanan gelişmelerin ardından şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ekonomideki dengelenme eğilimi belirginleşmiştir. Dış talep gücünü korurken, finansal koşullardaki sıkılaşma ve zayıf iç talebin etkisiyle iktisadi faaliyet yavaşlamıştır.
Enflasyon görünümünü etkileyen faktörler yakından izlenerek para politikası araçları fiyat istikrarı doğrultusunda etkin bir şekilde kullanılmaya devam edecektir.
Alınan koordineli önlemlerin de katkısıyla enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsaması beklenmektedir."