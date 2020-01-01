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Tebliğcilerden İstanbul'da yılbaşı karşıtı etkinlik

'Tebliğci' olarak bilinen bir grup, İstanbul Galata Kulesi çevresinde yılbaşı öncesinde bildiri dağıtırken, grubun İstiklal Caddesi'ne girişine izin verilmedi.

DHA | 01.01.2020 - 03:06..
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Tebliğcilerden İstanbul'da yılbaşı karşıtı etkinlik

Grubun dağıttığı yılbaşı kutlamalarına karşı bildirileri bazı vatandaşlar alırken, bazıları almadı. Bildiriye tepki gösteren bir kişi ise bunun bir noel kutlaması olmadığını, yeni bir yılı karşılamanın sevinci olduğunu ifade etti.

Tebliğcilerden İstanbul'da yılbaşı karşıtı etkinlik

Tebliğcilerden İstanbul'da yılbaşı karşıtı etkinlik

BİLDİRİLERİ DAĞITIP AYRILDILAR

İstiklal Caddesi girişindeki polis noktasına kadar ilerleyen grup, izinleri olmadığı için caddeye girmedi. İstiklal Caddesi'ne gelenlere ellerindeki bildirileri dağıtan grup daha sonra dağıldı.

Tebliğcilerden İstanbul'da yılbaşı karşıtı etkinlik

"TEPKİ GÖSTERENLER, İÇKİYİ FAZLA KAÇIRANLAR"

Grubun sözcüsü Enes Akalın, "Burada olmamızın sebebi burada yapılan bu işler haramdır. Her haram da yanında bir zarar getirir. İnsanlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Buraya geliyoruz, kimseden de bir şey talep etmiyoruz. Tepki gösterenler biraz içkiyi fazla kaçıranlar. Genelde hoş tepkilerle karşılaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Tebliğcilerden İstanbul'da yılbaşı karşıtı etkinlik

Tebliğcilerden İstanbul'da yılbaşı karşıtı etkinlik

Tebliğcilerden İstanbul'da yılbaşı karşıtı etkinlik

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