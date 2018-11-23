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Kadın teröristin itirafları: Kandil'de tecavüz ve infaz vardı

Emniyet Genel Müdürlüğü, bölücü terör örgütü PKK'nın kadın istismarına dikkat çekmek için itirafçı bir militanın ifadesini paylaştı.

İHA | 23.11.2018 - 05:41..
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Kadın teröristin itirafları: Kandil'de tecavüz ve infaz vardı

EGM’nin sosyal medya hesaplarında “Kadın iffetine uzanan çirkin el: PKK” temasıyla yer alan mesajda, itirafçı bir örgüt militanı olan H.K.’nin (25) ifadesi paylaşıldı. H.K.’nin ifadesinde şunlar yer aldı:

“Bir köylümüz vasıtasıyla örgüte katıldım. Kandil’de kaldığım sürede tecavüze uğrayan ve hamile kalan iki kadın gözümün önünde kurşuna dizildi. Halen Diyarbakır’da tutuklu K.C.’nin tecavüz ettiği Asmin Evin kod adlı Selma D., durum ortaya çıkınca infaz edilme korkusuyla kendi silahıyla intihar etti. PKK, kadını çatışmada ölmüş gibi açıkladı.”

Kadın teröristin itirafları: Kandil'de tecavüz ve infaz vardı

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