Tecavüz iddiasıyla yargılanan profesör hakkında karar

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde bir öğretim üyesi, nitelikli cinsel saldırı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Çankaya'da meydana gelen olayda, Prof. Dr. Hasan B., akşam saatlerinde, 7 kişinin çalıştığı kendisine ait hayvan hastanesine gitti. Hasan B. iddiaya göre, hastanede çalışan Ç.B.'den mutfakta yemek hazırlamasını istedi. Mutfağa giden Hasan B., daha sonra Ç.B.'ye alkol almayı teklif etti. Teklifi reddedilince sinirlenen Hasan B., önce fiziksel tacizde bulunduğu genç kadına, dövdükten sonra tecavüz etti. Olay sonrası eve giden Ç.B., durumu annesine anlattı. Anne- kız önce hastaneye gidip, darp ve tecavüz raporu aldı daha sonra polise giderek, Hasan B.'den şikayetçi oldu.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Olay sonrası gözaltına alınan Hasan B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hasan B., savunmasında, "Kendisine şiddet uyguladığım ve sonrasında cinsel saldırıda bulunduğum iddialarını kabul etmiyorum. Bu şekilde hakkımda şikayetçi bulunmasının arkasında mutlaka bir komplo olduğunu düşünüyorum. Aramızda duygusal veya fiziksel hiçbir yakınlık olmamıştır. Suçsuzum." dedi. Hasan B., savunmasının ardından tutuklanması istemiyle Nöbetçi Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Hasan B., 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.