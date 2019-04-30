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Rusya tecavüz yasasını onayladı

Rusya parlamentosu, tecavüze uğrayan kadınların tecavüzcüsünü öldürmesi halinde ceza almayacağına dair yasayı onayladı.

İHA | 30.04.2019 - 09:19..
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Rusya’da kadınlara yönelik şiddet ve cinsel saldırıların artması üzerine saldırıların önüne geçilmesi amacıyla yeni yasal çalışma yapıldı.

CEZA YOK

Rusya parlamentosunda onaylanan yasaya göre tecavüz girişimlerine maruz kalan kadınlara, nefsi müdafaa hakkı doğrultusunda yeni haklar getirildi. Buna göre Rusya’da cinsel saldırıya uğrayan kadınlar, saldırıyı gerçekleştiren kişiye karşı güç kullanarak yaralarsa veya öldürürse hiçbir ceza almayacak.

Rusya tecavüz yasasını onayladı

AMAÇ TÜM KADINLARI SAVUNMAYA TEŞVİK ETMEK

Rusya’da kadın hakları savunucuları, onaylanan yasanın arkasında olduklarını belirterek, kadınları bu yasa doğrultusunda bilinçlendireceklerini ve tüm kadınları kendilerini savunmaya teşvik edeceklerini açıkladı.

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