Ümit Özat: Orucun telafisi var ama maçın yok

1 Tecavüzcüsünü öldüren Nevin Yıldırım'ın cezası onandı Isparta'da, kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım'ın müebbet hapis cezası kesinleşti.

2 Pendik'te kaza: 2 yaralı Pendik’de kontrolden çıkan araç kamyonete çarptı. Yaralanan iki araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

3 PKK'nın Karadeniz yapılanması çöktü Bin 700 komando ile yürütülen operasyonda daralan çemberden dolayı kaçamadığı ve aç kaldığı için ortaya çıkan PKK'lı terörist Aras Aslan gözaltına alındı

4 Irak'ın kuzeyine bir hava harekatı daha Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör mevzileri yok edildi.

5 Van'da aracın yan döşemesinde 75 kilo eroin ele geçirildi Van’ın Edremit ilçesinde, şüphe üzerine aracın yan döşemeleri içerisinde zulalanmış 75 kilo 640 gram eroin bulundu.

6 TSK ev sahipliğinde Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 7 ülkenin katılımıyla Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı gerçekleştirildi.