taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1471
Euro
6.8657
Altın
1274.76
Borsa
83675.33
Gram Altın
251.929

Tecavüzcüsünü öldüren Nevin Yıldırım'ın cezası onandı

Isparta'da, kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım'ın müebbet hapis cezası kesinleşti.

AA | 23.05.2019 - 09:52..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş
Tecavüzcüsünü öldüren Nevin Yıldırım'ın cezası onandı

Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve müebbet hapis cezası verilen Yıldırım'ın dosyası, temyiz üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi.

Geçen hafta temyiz incelemesini duruşmalı yapan Dairenin kararı açıklandı. Buna göre, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Yıldırım'ın müebbet hapis cezasını onadı.

TECAVÜZCÜSÜNÜ ÖLDÜRÜP BAŞINI KÖY MEYDANINA ATMIŞTI

Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde Nevin Yıldırım, 28 Ağustos 2012'de kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atmıştı.

Aynı gün gözaltına alınan Yıldırım, ertesi gün Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulmuştu. Olay günü Gider'den 6 aylık hamile olan Yıldırım, 17 Kasım'da bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

Tecavüzcüsünü öldüren Nevin Yıldırım'ın cezası onandı

CEZASI ONANDI

Yıldırım, 25 Ocak 2015'te yargılandığı Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Temyiz üzerine Yargıtay, sanık Yıldırım hakkındaki kararı, "olayı gerçekleştirirken başkalarının da yardım etmiş olabileceği" gerekçesiyle usul yönünden bozmuştu.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan ve cinayeti tek başına işlediğini ifade eden Nevin Yıldırım'a, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis verilmişti. Bu karara karşı yapılan temyiz üzerine de dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine gelmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran lideri Hamaney nükleer anlaşmaya inanmıyordum dedi

İran lideri Hamaney nükleer anlaşmaya inanmıyordum dedi

31
Hazal Kaya: Hamileyim

Hazal Kaya: Hamileyim

33
ABD'den Orta Doğu'ya 10 bin asker gönderme planı

ABD'den Orta Doğu'ya 10 bin asker gönderme planı

103
Baran'ın ölümünde müteahhit tutuklandı

Baran'ın ölümünde müteahhit tutuklandı

22
Yarasa Komandolar gece atlayışı gerçekleştirdi

Yarasa Komandolar gece atlayışı gerçekleştirdi

50
Saadet Lideri Karamollaoğlu: S-400 tavrını doğru buluyorum

Saadet Lideri Karamollaoğlu: S-400 tavrını doğru buluyorum

100
İngiltere'ye bin kişilik cami açıldı

İngiltere'ye bin kişilik cami açıldı

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir