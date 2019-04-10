taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.67925
Euro
6.401
Altın
1303.32
Borsa
97997.44
Gram Altın
238.05

Tecavüzcüyü öldüren gence 17 yıl hapis

İşitme engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren 27 yaşındaki Yusuf P., 17 yıl 1 ay ceza aldı. Mahkeme şahsın cezasında indirime gitti.

İHA | 10.04.2019 - 09:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde 29 yaşındaki işitme engelli B.P., kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü 26 yaşındaki Mehmet Kocadoğan'dan şikayetçi olmak için Merinos Polis Merkezi'ne gitti. 27 yaşındaki Yusuf P. de ablasına eşlik etti.

POLİSE HERŞEYİ ANLATTI

B.P., polis merkezinde, Kocadoğan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. Ablasının başına gelenlerden haberdar olan Yusuf P., eve döner dönmez Mehmet Kocadoğan'ı telefonla arayıp, görüşmek istediğini söyledi. Yusuf P., buluşma yerine gelen Kocadoğan'ın otomobiline bindi.

Tecavüzcüyü öldüren gence 17 yıl hapis

GÖĞSÜNDEN TEK KURŞUNLA VURULDU

İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yusuf P., yanında getirdiği tabancayı çekip, Kocadoğan'a ateş etti. Göğsünden tek kurşunla vurulan Mehmet Kocadoğan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Yusuf P. kaçtı. Kısa süre sonra yakalanan Yusuf P.; tutuklanarak, cezaevine konuldu.

AİLENİN AVUKATI 'CİNAYETTEN TUTUKLANSIN' DEDİ

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında  'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Yusuf P.,  karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık avukatı Ali Demir ile öldürülen Mehmet Kocadoğan'ın babası Necmettin Kocadoğan, ağabeyi Ahmet Kocadoğan ve avukatları Cihan Kayrak hazır bulundu. Avukat Cihan Kayrak, Yusuf P.'nin tahrik hükümleri uygulanmadan, 'kasten adam öldürmek' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Tecavüzcüyü öldüren gence 17 yıl hapis

(Mehmet Kocadoğan)

"PİŞMANIM"

Sanık avukatı Ali Demir ise olayın, müvekkilinin işitme engelli ablasına karşı yapılan cinsel istismarı öğrenmesi ve toplumun namus konusuna verdiği önem nedeniyle haksız tahrik altında gerçekleştiğini savundu. Son sözü sorulan Yusuf P. de "Dört kardeşiz. Üçü engelli. Ailemin geçimini ben sağlıyorum. Olay günü ablamın tecavüze uğradığını öğrenince kendimi kaybettim. Bir anlık öfke ile oldu. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Pişmanım." dedi.

Tecavüzcüyü öldüren gence 17 yıl hapis

(Yusuf P. - Kardeş)

TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme, Yusuf P.'yi önce 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Cezayı tahrik indirimi ile 18 yıla indirip, iyi hal gerekçesiyle de 15 yıla düşürdü. 'Ruhsatsız tabanca bulundurmak' suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: İstanbul'daki itirazın takipçisiyiz

Erdoğan: İstanbul'daki itirazın takipçisiyiz

559
ABD senatörlerinden Türkiye'ye S-400 tehdidi

ABD senatörlerinden Türkiye'ye S-400 tehdidi

344
İngiltere ile Rumlar arasında yeni anlaşma

İngiltere ile Rumlar arasında yeni anlaşma

145
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

7
'Ölü Mahmut' davası 40 yıl sonra çözüldü

'Ölü Mahmut' davası 40 yıl sonra çözüldü

29
Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorine zam

256
YPG'li teröristlere NATO tırları gönderildi

YPG'li teröristlere NATO tırları gönderildi

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir