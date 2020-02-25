Tecavüzden yargılanan ABD'li yapımcı suçlu bulundu

67 yaşındaki ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı.

5 milyon dolar kefalet karşılığında tutuksuz yargılanan Weinstein hakkında 5 ila 25 yıl arasında hapis cezası isteniyordu.

New York'ta yargılanan Weinstein hakkında tecavüz ve cinsel taciz dahil beş farklı suçlamayla ilgili jüri kararını açıkladı.

SUÇLU BULUNDU

Weinstein, cinsel istismar ve üçüncü derecede tecavüzden suçlu bulundu. Birinci derecede tecavüz ve şiddet içeren cinsel saldırı iddialarından suçsuz bulunan Weinstein, jürinin kararını açıklamasının hemen ardından gözaltına alındı.

CEZA DURUŞMASI 11 MART'TA

Hakimin, Weinstein'ın ne kadar ceza alacağına karar vereceği ceza duruşması 11 Mart'ta yapılacak.

75'TEN FAZLA KADIN SUÇLAMADA BULUNMUŞTU

Bugüne kadar aralarında 30'dan fazla oyuncunun olduğu 75'ten fazla kadın, Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasında bulunmuştu. Öte yandan

Los Angeles'ta da Weinstein'a karşı cinsel taciz ve tecavüz iddiaları nedeniyle açılan dava devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA HAREKET BAŞLAMIŞTI

Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından, kadınların uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada #meetoo (ben de) etiketiyle gündeme getirmesi dünya çapında bir tepkiye dönüşmüş ve #meetoo hareketini başlatmıştı.