Tecavüzle suçlanan halı yıkamacı iddiaları kabul etmedi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki çiftçi C.H., 160 TL borçlu olduğunu belirttiği halı yıkamacı F.S. ile arkadaşı A.A.'nın tecavüzüne uğradığını öne sürerek şikayette bulunmuştu.

Halı yıkamacı F.S. (30), iftiraya uğradığını öne sürerek, "1020 TL alacağım var. C.H., borçtan kurtulmak için şişenin üzerine oturmuş olabilir" dedi.

İDDİALARI YALANLADI

Tecavüzle suçlanan F.S., C.H.'nin 24 Nisan'da iş yerine halı yıkatmak için geldiğini söyledi. C.H.'nin 12 halı getirdiğini ve aynı gün yıkadıklarını belirten F.S., "160 TL değil 170 TL'ye hizmet verdik. Emekli olduğunu, maaşının daha yatmadığını, bir iki gün içinde ödeme yapacağını söyledi. 26 ya da 27 Nisan'da iş yerime gelerek, çocuğunun yediği bir şeyden zehirlendiğini, hastaneye yatırdığını anlatarak borç istedi. Ben de 500 TL verdim. Durumuna üzüldüğüm için 17 Mayıs'ta yine 350 TL verdim. Toplamda 1020 TL alacağım var" dedi.

Geçen hafta parasını istediğini, C.H.'nin ise arsasını satıp borcunu toplu ödeyeceğini söylediğini anlatan F.S., şunları kaydetti:

"Verdiği tarihte kendisini aradığımda telefonlarıma çıkmadı. Üstelik beni engelledi. Paramı almaya gideceğim zaman, mahalle halkı 'yalnız başıma gitmemem gerektiği, iftiracı olduğu yönünde uyardı. Ben de 21 Mayıs Salı günü saat 19.00 sıralarında eşim ve iki çocuğumla birlikte C.H.'nin evine gittim. Bana çeşitli bahaneler uydurarak, arabasına binip hızla uzaklaştı. Ben ertesi gün suç duyurusunda bulunacakken, bu adam benden önce hakkımda asılsız iftiralarda bulundu. Diğer adı geçen A.A. isimli kişiyi de tanımam. Onunla da karakolda tanıştık. Öğrendiğim kadarıyla A.A.'nın da C.H. ile 10 yıldır süren bir davası varmış."

"ŞİŞENİN ÜZERİNE OTURMUŞ OLABİLİR"

Yargı sürecinin sürdüğünü kaydeden F.S., "Bu süreç bittikten sonra C.H. hakkında gerekli maddi manevi hukuki girişimlerde bulunacağım. Büyük ihtimalle kendi kendine yaptığı bir olaydır. Şişenin üzerine oturmuş olabilir. Çünkü, olayın yaşandığını iddia ettiği tarih ve saatlerde benim iş yerinde olduğum güvenlik kameralarınca tespit edildi" dedi.