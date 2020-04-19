Tedarik zincirinin bozulmaması için çalışmalar başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeye göre, 17 Nisan Cuma 00.00 ila 19 Nisan Pazar saat 00.00 arasında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge gönderilmişti.

TEDARİK ZİNCİRİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Bu kapsamda iki günlük aranın ardından, market ve hallerde eksiklik yaşanmaması için, tedarik zinciri içerisinde çalışan meslek gruplarının yasağının bugün 18.00 itibarıyla biteceği açıklanmıştı.

Yasağı biten meslek gruplarının çalışmaları 18:00'de başladı, hal pazarlarına ve marketlere ürünler getirilmeye başladı.

MARKET ÇALIŞANLARI ÜRÜN YERLEŞTİREBİLECEK

Böylece marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görev yapan çalışanlar da ürünlerin raflardaki ve pazarlardaki yerini alması için çalışmalarını sürdürecek.

ÜRÜN SATIŞI YASAK

Hal ve marketlerde yarın sabah 09.00'a kadar hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamayacak.