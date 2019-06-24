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Tedavi gören minik öykü 74 gün sonra dışarı çıktı

Lösemi tedavisi gören 4 yaşındaki Öykü Arin'e babasından nakledilen ilik olumlu sonuç verdi.

DHA | 24.06.2019 - 10:38..
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Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı'ya babası Çağdaş Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu ilik yüzde 98.5 oranında tuttu.

11 Nisan'da steril odaya alınan Öykü Arin, 74 gün sonra ilk kez dışarı çıktı.

ANNENİN NAKLİ TUTMADI, BABANIN İLİĞİ UYDU

İzmir'de, geçen yılın Kasım ayında, löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin için anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı.

11 Nisan'da steril odada tedaviye alınan Öykü Arin'e, 18 Nisan'da annesinden yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Yapılan testler sonucu Öykü'ye nakledilen iliğin tutmadığı anlaşıldı.

Bunun üzerine 3 Haziran'da baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Babasından nakledilen ilik ise yüzde 98.5 oranında tuttu.

Tedavi gören minik öykü 74 gün sonra dışarı çıktı

GÜNLER SONRA DENİZ KENARINA GİTTİ

74 gündür steril odada kalan minik Öykü Arin bugün ilk defa dışarı çıktı. Aylar sonra ilk defa hastane dışına çıkan Öykü Arin'i, annesi Eylem Şen Yazıcı, babası Çağdaş Yazıcı ve yakınları yalnız bırakmadı. Falezler kıyısında ailesiyle fotoğraf çektiren Öykü Arin için doktorları bugün açıklama yapacak.

Tedavi gören minik öykü 74 gün sonra dışarı çıktı

Tedavi gören minik öykü 74 gün sonra dışarı çıktı

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