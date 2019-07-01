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Tedavi için hastaneye götürülen bebek kazada öldü

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde otomobille tırın çarpıştığı kazada 7 aylık bebek öldü, anne ve babası ağır yaralandı

AA | 01.07.2019 - 18:47..
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Eskişehir'de acı bir trafik kazası meydana geldi. 7 aylık bebeği taşıyan otomobil, tedavi için götürüldüğü hastane yolunda, Sivrihisar'da kaza yaptı. Canpolat E. yönetimindeki 06 AU 8697 plakalı tır, Yaverören Mahallesi Tavşantepe mevkisinde Abdullah Bal'ın kullandığı 34 EAZ 82 plakalı otomobille çarpıştı.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan sürücü ile eşi Kader Bal, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, 7 aylık bebekleri Elif Bal ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elif Bal, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavi için hastaneye götürülen bebek kazada öldü

AİLENİN DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan çiftin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada Bal ailesinin, Şanlıurfa'dan Eskişehir'e geçici tarım işçisi olarak geldiği, bebekleri Elif Bal'ı tedavi için hastaneye götürdükleri öğrenildi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

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