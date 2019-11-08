Tefeciler vatandaşların maaşlarına haciz koydurdu

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayetler üzerine özellikle memur, işçi, emekli gibi maaşlı kişilere tefecilik karşılığında borç vererek senet imzalatan, senette geçen miktarın çok daha fazlasını şahısların maaşlarını koydurdukları haciz karşılığında alan, müştekileri mağdur eden ve aile ile sosyal yaşımını zora sokan E.K., L.K., S.B., H.İ.A., H.K. ve H.D. isimli tefecilere yönelik operasyon yaptı.

ÇETELE, SENET, TABANCA VE MERMİ BULUNDU

Yapılan operasyonda biri kadın 6 kişi gözaltına alınırken, şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 58 farklı şahıs adına düzenlenmiş senet ve alacaklı oldukları şahısların çetelesinin tutulduğu liste, 4 tapu senedi, 1 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 246 mermi ele geçirildi.

2'Sİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan L.K. ile S.Ş. tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Şahısların detaylı incelemesinde, alacaklı oldukları kişilerle alakalı 1 milyon 348 bin liralık icra dosyaları bulunduğu tespit edildi.