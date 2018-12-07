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Tefecilikten yakalanan CHP’li başkan adliyeye sevk edildi

Adana Kozan'da, tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyonda, gözaltına alınan CHP İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu 25 kişi adliyeye gönderildi.

İHA | 07.12.2018 - 11:39..
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Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda CHP İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu ve ağabeyi Erhan Karaoğlu'nun da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

20 MİLYON HAKSIZ KAZANÇ

150 müştekinin bulunduğu olayın, şüphelilerinin, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 30 tapu, 350 senet, 125 bin lira para, 92 kredi kartı, 53 pos cihazı, 4 ruhsatsız tabanca ve 150 mermi ele geçirildi. Zanlıların tefecilikten 20 milyon TL haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Tefecilikten yakalanan CHP’li başkan adliyeye sevk edildi

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyette sorgulanan şüpheliler Kozan Adliyesi’ne sevk edildi.




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