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Tehdit altında olan ve gelecekteki meslekler

Bugüne kadar eşyaları kullanıp miadı dolunca bir kenara atan insanoğlu, artık köşeye atılan nesne haline gelecek. Çünkü teknolojinin gelişmesi birçok meslekteki insanları işsiz bırakacak

Haber Merkezi | 23.12.2019 - 21:14..
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Tehdit altında olan ve gelecekteki meslekler

Teknoloji çağı artık bilimkurgu filmlerindeki gibi bir hayal değil.

Adım adım hayatımıza giren yapay zeka ve robotlar maalesef bizleri işsiz bırakacak.

Oxford Üniversitesi de bu çağa göre mesleklerin geleceğini araştırdı.

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalara göre, ABD’deki mesleklerin yaklaşık yarısı yakında robotlar veya bilgisayarlar tarafından yapılabilecek. Bazı mesleklerde otomasyon ihtimali diğerlerine göre daha fazla.

Tehdit altında olan ve gelecekteki meslekler

HANGİ MESLEKLERİN GELECEĞİ TEHDİT ALTINDA

Araştırma sonucunda elde edilen, çeşitli mesleklere göre otomasyon risk yüzdeleri ise şu şekilde:

Tele pazarlamacı: Yüzde 99

Muhasebeci: Yüzde 94

Taksi şoförü: Yüzde 89

Barmen: Yüzde 77

Hizmetçi: Yüzde 69

Bilgisayar programcısı: Yüzde 48

Hakim: Yüzde 40

İcra memuru: Yüzde 36

İtfaiyeci: Yüzde 17

Kuaför: Yüzde 11

Grafik tasarımcı: Yüzde 8

Avukat: Yüzde 4

Tehdit altında olan ve gelecekteki meslekler

GELECEĞİN MESLEKLERİ

Veri Bilimcisi

Mesleki Çevirmen

Çevik Koç

Kullanıcı Deneyimi Uzmanları

Sanal gerçeklik uygulama geliştiricisi

Yazılım geliştiriciler

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