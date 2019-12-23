Tehdit altında olan ve gelecekteki meslekler

Teknoloji çağı artık bilimkurgu filmlerindeki gibi bir hayal değil.
Adım adım hayatımıza giren yapay zeka ve robotlar maalesef bizleri işsiz bırakacak.
Oxford Üniversitesi de bu çağa göre mesleklerin geleceğini araştırdı.
Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalara göre, ABD’deki mesleklerin yaklaşık yarısı yakında robotlar veya bilgisayarlar tarafından yapılabilecek. Bazı mesleklerde otomasyon ihtimali diğerlerine göre daha fazla.
HANGİ MESLEKLERİN GELECEĞİ TEHDİT ALTINDA
Araştırma sonucunda elde edilen, çeşitli mesleklere göre otomasyon risk yüzdeleri ise şu şekilde:
Tele pazarlamacı: Yüzde 99
Muhasebeci: Yüzde 94
Taksi şoförü: Yüzde 89
Barmen: Yüzde 77
Hizmetçi: Yüzde 69
Bilgisayar programcısı: Yüzde 48
Hakim: Yüzde 40
İcra memuru: Yüzde 36
İtfaiyeci: Yüzde 17
Kuaför: Yüzde 11
Grafik tasarımcı: Yüzde 8
Avukat: Yüzde 4
GELECEĞİN MESLEKLERİ
Veri Bilimcisi
Mesleki Çevirmen
Çevik Koç
Kullanıcı Deneyimi Uzmanları
Sanal gerçeklik uygulama geliştiricisi
Yazılım geliştiriciler