taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6966
Euro
6.2758
Altın
1531.38
Borsa
101846.94
Gram Altın
280.471
Bitcoin
53877.26

Tehditle para alırken doktor kıyafetli polislere yakaland

Bartın'da tehditle hastane çalışanında para isteyen kişi kendisini doktor kılığında bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı.

DHA | 24.09.2019 - 20:48..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan H.K.’nin mesaide olduğu sırada telefonu çaldı.

Teknisyeni arayan H.F. (61), “Bana para vereceksin, vermezsen seni hastanede tacizde bulunuyor diye herkese söylerim. İstediğim parayı vereceksin yoksa seni rezil ederim” diye tehdit etti.

Durumu polise bildiren H.K., H.F. ile görüşerek istediği parayı vermeyi kabul etti.

POLİS KIYAFETLERİ GİYİP BEKLEDİ

Polisler doktor kıyafeti giyerek hastanede beklemeye başladı. H.K. seri numaraları alınmış 9 bin 500 TL'yi H.F.’ye verdiği sırada doktor kıyafetli polisler suçüstü yaptı.

TUTUKLANDI

Dolandırıcılık suçundan sabıkası olan, kişilere telefon açarak tehditle para istediği belirlenen H.F. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. H.F. mahkeme tarafından tehdit suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Tehditle para alırken doktor kıyafetli polislere yakaland

Tehditle para alırken doktor kıyafetli polislere yakaland

Tehditle para alırken doktor kıyafetli polislere yakaland

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sünnet düğünündeki erotik dansa suç duyurusu

Sünnet düğünündeki erotik dansa suç duyurusu

550
İstanbul'da deprem oldu

İstanbul'da deprem oldu

325
12 uçak Dalaman'dan İngiliz turistleri almaya geldi

12 uçak Dalaman'dan İngiliz turistleri almaya geldi

101
İstanbul'da çakarlı araçlar denetime takıldı

İstanbul'da çakarlı araçlar denetime takıldı

312
Fikret Orman istifa etti

Fikret Orman istifa etti

270
Ekrem İmamoğlu: İBB seçimi soruşturması ne oldu

Ekrem İmamoğlu: İBB seçimi soruşturması ne oldu

430
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs fırsatı

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs fırsatı

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir