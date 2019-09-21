Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek eylem başlatan ailelerin evlat nöbeti 19'uncu gününde de devam ediyor.

44 aile ile devam eden oturma eylemine katılan kaçırılan çocukların yakınları, çocuklarının PKK tarafından serbest bırakılmasını istedi.

2014 yılında İstanbul’da bir tekstil fabrikasına çalışmaya giden ve 16 yaşındayken kaçırılan Yasemin Ballı’nın annesi Yıldız Ballı, Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemine katılanlar arasında.

CENAZESİNİ İSTİYOR

Anne Ballı kızının öldüğü haberini aldığını fakat cenazesi verilmediğinden dolayı kızının öldüğüne inanmadığını kaydederek, il binası önünde bekleyeceğini aktardı.

Tehditlere rağmen anneler HDP önündeki eylemini sürdürüyo

"ÖLÜM HABERİNİ KARAYILAN VERMİŞ"

Anne Ballı, "Ölüm haberini Murat Karayılan vermiş, madem Karayılan kızımın ölüm haberini veriyor da cesedini neden göndermiyor bana." ifadelerini kullandı.

"KONUŞTUĞUM İÇİN TEHDİT EDİYORLAR"

Yıldız Ballı, "Televizyonlarda konuştuğum için bas bas bağırıyorlar, tehdit ediyorlar, eşimi tehdit etmişler. Ne kadar tehdit etseler de boştur. Ben sonuna kadar buradayım, burada olmaya devam edeceğim. Benim kızım gelmediği sürece hep de oturacağım. ’2018’de Yasemin ölmüş' diyorlar, hayır Yasemin ölmemiş, ölmeyecek de o. Gelecek, Yasemin gelmediği sürece de ben buradan kalkmayacağım. Hiç kimse kalmasa bile ben kalacağım. Sonuna kadar buradayım, bu davanın peşindeyim ve kızımı da bekleyeceğim.” dedi.