Tehlikeli serinlik: İstanbullular dalgalara aldırmadan denize girdi
Hafta sonu sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular, Silivri sahillerine akın etti. Vatandaşlar şiddetli rüzgar ve kuvvetli dalgalara rağmen denize girdi.
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Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen İstanbullular, sabah saatlerinden itibaren Silivri sahillerini doldurdu.
DALGALARA RAĞMEN KORKULAN OLMADI
Mimarsinan Mahallesi Kumluk mevkisinde bulunan halk plajına gelenler, rüzgarlı hava nedeniyle oluşan yoğun dalgalara ve akıntıya rağmen denize girdi.
Tehlikeye aldırış etmeden dalgaların arasında yüzenler kameralara yansıdı.
Acil sağlık ekipleri de plajda önlem alarak hazır bekletildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)