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Tehlikeli sollama nedeniyle 2 araç şarampole düştü

Kahramanmaraş'ta bir aracın tehlikeli bir şekilde sollamasından sonra sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil, peş peşe şarampole devrildi.

DHA | 12.03.2019 - 06:05..
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Elbistan ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, Canan Otlutepe kullandığı 46 EH 636 plakalı otomobil ile ilerlerken bir aracın kendisini tehlikeli bir şekilde geçmesi ile paniğe kapılarak direksiyon hakimiyetini yitirdi.

Tehlikeli sollama nedeniyle 2 araç şarampole düştü

ARAÇLARDAKİ 7 KİŞİ YARALANDI

Otlutepe'nin otomobili şarampole devrilirken arkasından gelen Ali Eren panik yaparak 31 AAF 270 plakalı otomobiliyle şarampole devrildi.

Kazada sürücüler Canan Otlutepe ve Ali Eren ile araçlarda bulunan Necmettin Tozluk, Fidan Eren, Nergiz Öztürk, Melek Güneş ve Elifnaz Güneş yaralandı.

Tehlikeli sollama nedeniyle 2 araç şarampole düştü

Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis kaza ilgili soruşturma başlattı.  

Tehlikeli sollama nedeniyle 2 araç şarampole düştü

Tehlikeli sollama nedeniyle 2 araç şarampole düştü

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