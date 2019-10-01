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Tehlikeyi umursamayan bisiklet sürücüsü

Bisiklet sürücüsü tehlikeye aldırış etmeden kamyonun arkasına tutunarak seyretti, kendisini uyaran kişilere de dil çıkardı.

DHA | 01.10.2019 - 10:16..
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İstanbul Bayrampaşa O-3 Otoyolu üzerinde, bir kamyonun arkasına tutunarak bisikletle seyir halinde olan kişi, trafikteki araçlara aldırış etmeden yoluna devam ederken, kazaya davetiye çıkardı.

KENDİSİNİ UYARANLARA DİL ÇIKARDI

Görüntülerde bisikletin sürücüsü kamyonunun hemen arkasında tutunarak gittiği görülüyor. Bisikletli sürücünün kendisini uyaran kişilere de dil çıkardığı görüldü. Hayatını tehlikeye atan sürücü, bir süre bu şekilde devam etti. Bisiklet sürücüsü daha sonra gözden kayboldu.

Tehlikeyi umursamayan bisiklet sürücüsü ViDEO

Tehlikeyi umursamayan bisiklet sürücüsü

Tehlikeyi umursamayan bisiklet sürücüsü

Tehlikeyi umursamayan bisiklet sürücüsü

Tehlikeyi umursamayan bisiklet sürücüsü

Tehlikeyi umursamayan bisiklet sürücüsü

Tehlikeyi umursamayan bisiklet sürücüsü

Tehlikeyi umursamayan bisiklet sürücüsü

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