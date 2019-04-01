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Tek bağımsız aday Kırklareli'de kazandı

Kırklareli'de, seçimlere bağımsız olarak giren Mehmet Siyam Kesimoğlu, seçimi kazandı.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 13:21..
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2019 yerel seçimlerinin çekişmeli olarak sürdüğü illerden biri de Kırklareli oldu.

31 Mart Mahalli ve İdari Genel Seçimlerinde CHP'den aday gösterilmemesi üzerine partisinden istifa ederek seçime bağımsız aday olarak giren Mehmet Siyam Kesimoğlu, seçimi kazandı.

"DEMOKRASİ KAZANDI"

Kesimoğlu, mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Emeklerinin karşılığını aldığını dile getiren Kesimoğlu, sağ duyunun hakim olduğunu ve demokrasinin kazandığını vurguladı.

Tek bağımsız aday Kırklareli'de kazandı

"HERKESİN BAŞKANIYIM"

Kesimoğlu, "Demokrasilerin en büyüğü halkın gücü kazandı. Türkiye'ye örnek olacak bir olay sergiledik. Artık yine herkesin başkanıyım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

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