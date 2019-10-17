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Tek başına zeka küpü çözebilen robotik el

OpenAI şirketinin geliştirdiği robot el, tek başına zeka küpünü çözmeyi öğrendi.

Haber Merkezi | 17.10.2019 - 14:32..
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Yapay zeka araştırma kuruluşu OpenAI, genel amaçlı ve kendi kendine öğrenen robotlar üretme konusunda yeni bir seviyeye çıktı. Şirket, ilk defa geçtiğimiz yıl geliştiren insanı ele sahip robota, zeka küpünü çözmeyi öğretti.

Simülasyon durumlarını analiz ederek çeşitli durumlardaki zeka küplerini çözebilen robotik el, bunu yaparken ise kendi yapay zeka yazılımını kullanıyor.

Tek başına zeka küpü çözebilen robotik el VİDEO

BİRÇOK GÖREVİ YAPABİLEN ROBOTLAR ÜRETİLECEK

OpenAI ekibi, aylarca veya yıllarca eğitmek zorunda kalmadan ve çeşitli görevler için programlamadan, birçok görevi anında yapabilen bir robot üretmek istiyor. Şirket, yukarıda izlediğiniz robotik el sayesinde, bu hedefine bir adım daha yaklaşmış durumda.

Tek başına zeka küpü çözebilen robotik el

Şirketten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Şu anda dünya üzerinde zeka küpü çözebilen çok sayıda robot bulunuyor. Ancak o robotlar, sadece rübik küp çözmek için geliştirilirken, bizim ürettiğimiz robot bir çok görevi yerine getirebiliyor. OpenAI ekibinin çok farklı hedefleri var. Birçok işi yapabilen genel amaçlı bir robot üretmek istiyoruz. Tıpkı insanların elleriyle yaptıkları gibi, belirli bir görev için değil, her işi yapabilen robotlar üretmek için çalışıyoruz.''

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Tek başına zeka küpü çözebilen robotik el

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