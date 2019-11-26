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Tek bir kan damlasıyla 13 farklı kanser türünü tespit eden sistem

Toshiba tarafından geliştirilen yeni bir teknoloji, tek bir kan damlasını analiz ederek, 13 farklı kanser türünü tespit edebiliyor.

Haber Merkezi | 26.11.2019 - 11:54..
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Tüketici elektroniği konusunda önde gelen şirketlerden biri olan Toshiba, 13 farklı kanser türünü tespit edebilen hızlı ve güvenli bir yöntem geliştirdiklerini açıkladı. Sadece tek bir küçük kan damlasıyla kanserleri algılayabilen yeni yöntem, yüzde 99 gibi etlileyici bir doğruluk oranına sahip.

Toshiba'nın, Ulusal Kanser Merkezi Araştırma Enstitüsü ve Tokyo Tıp Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği yeni yöntem, kanser hücreleri tarafından kan dolaşımına salgılanan mikroRNA moleküllerinin tipleri ve konsantrasyonlarını inceleyerek sonuca varıyor.

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Geliştirilen yeni yöntem; mide, yemek borusu, akciğer, karaciğer, safra kanalı, pankreas, bağırsak, yumurtalık, prostat, mesane ve meme kanseri dahil olmak üzere sarkoma ve glioma gibi türleri de tespit edebiliyor.

Toshiba'nın teşhis teknolojisinin kamu kurumlarında kullanılabilmesi için birkaç yıl daha geçmesi gerekecek. Gelecek yıl çeşitli denemelere başlayacak olan ekip, daha sonra ise bu yöntemi ticarileştirerek hayata geçirecek.

toshiba

İnanılmaz derecede yüksek doğruluk oranına sahip ve maliyeti yalnızca 180 dolar olan yeni buluş, gelecekte kanserleri erkenden tespit etmek için doktorlar tarafından kullanılacak.

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Tek bir kan damlasıyla 13 farklı kanser türünü tespit eden sistem

Tek bir kan damlasıyla 13 farklı kanser türünü tespit eden sistem

Tek bir kan damlasıyla 13 farklı kanser türünü tespit eden sistem

Tek bir kan damlasıyla 13 farklı kanser türünü tespit eden sistem

Tek bir kan damlasıyla 13 farklı kanser türünü tespit eden sistem

Tek bir kan damlasıyla 13 farklı kanser türünü tespit eden sistem

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