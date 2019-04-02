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Tek isteği akülü tekerlekli sandalye

Adana’da doğduğundan bu yana kas erimesi hastalığıyla mücadele eden 13 yaşındaki Behlül Uflaz, evden çıkabilmek için bir akülü tekerlekli sandalye istiyor.

İHA | 02.04.2019 - 11:13..
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Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde yaşayan Yağmur Uflaz’ın 3 çocuğundan en büyüğü olan 13 yaşındaki Behlül Uflaz, doğduğu günden bu yana halk dilinde kas erimesi olarak bilinen ‘Duchenne Musküler Distrofi’ (DMD) hastalığı ile mücadele ediyor.

KÜÇÜK ÇOCUK YATAĞA MAHKUM YAŞIYOR

Hayatını yatağa mahkum olarak sürdüren Behlül, tüm ihtiyaçlarını annesi sayesinde karşılıyor. Yaşadıkları gecekonduda tek göz odada hayatını sürdüren Behlül, ekonomik yetersizlikler yüzünden temel ihtiyaçlarını da karşılayamıyor. En büyük hayali yaşıtları gibi koşup oynamak olan Behlül, hayırseverlerden akülü araba yardımı bekliyor.

''YAVRUM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ERİYOR''

Anne Yağmur Uflaz, ilk başlarda çocuğunun yürümeye çalışırken düşmesini küçüklüğüne bağladığını ancak hastaneye götürdüğünde kas erimesi olduğunu öğrenince yıkıldıklarını ifade ederek, “Ben de çocuğumun herkes gibi koşmasını, oynamasını isterdim. Bu hastalığın tedavisi yoktu ancak bulunduğunu söylüyorlar. Maddi durumum olmadığı için çocuğumu hastaneye bile götüremiyorum. Arkadaşlarında bir şey görüyor, alamıyorum. Kıyafet bile alamıyorum. Behlül kendi başına yürüyemiyor. Bir su bardağını bile kaldıramıyor.” diye konuştu.

Tek isteği akülü tekerlekli sandalye

''BİZE YARDIM EDİN''

Çocuğunun bu halinin yüreğini yaktığını belirten anne Yağmur Uflaz, “Yavrumun gözümün önünde eriyip gitmesini istemiyorum. Bir anne evladının koşmasını, oynamasını istemez mi? Ben de istiyorum. Behlül evden çıkmak istiyor ancak götüremiyorum. Ne olur ona bir tane akülü araba verin. Cumhurbaşkanımızdan, valimizden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum. Ne olur bize yardım edin.” dedi.

''OKULA GİTMEK İSTİYORUM''

Behlül ise yaşıtları gibi sokakta oyun oynamak istediğini ancak hastalığından dolayı bunu gerçekleştiremediğini ifade ederek, “Okula gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Akülü arabam olsun isterdim. Bana lütfen yardımcı olun.” şeklinde konuştu.

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