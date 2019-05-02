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Tek katlı ev yangında küle döndü

Osmancık ilçesinde tek katlı evde kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı.

DHA | 02.05.2019 - 16:23..
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Çorum'da Sefer ve Gülesen Temel çiftine ait tek katlı evde saat henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede evi sardı.

Çevre sakinleri yangını söndürebilmek için seferber olurken, itfaiye ekiplerine haber verildi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Temel çiftinin yangından kısa süre önce evden çıktıkları bu nedenle evin boş olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tek katlı ev yangında küle döndü

Tek katlı ev yangında küle döndü

Tek katlı ev yangında küle döndü

Tek katlı ev yangında küle döndü

Tek katlı ev yangında küle döndü

Tek katlı ev yangında küle döndü

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