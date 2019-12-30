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Eşinin öldüğüne inanamadı: Beni görünce gözünü açar

Ordu'da evinde çıkan yangında dumandan etkilenen 93 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybederken acılı eşi gözyaşlarına boğuldu.

DHA | 30.12.2019 - 20:35..
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Ordu'nun Perşembe ilçesinde, Nevin- Hüseyin Yanık çiftine ait tek katlı evi akşam saatlerinde yanmaya başladı.

Yangın sırasında Nevin Yanık evde değilken, tuvalette olan Hüseyin Yanık dumandan etkilendi.

Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen Hüseyin Yanık'ın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangında yaşlı adam öldü, eşi 'Beni görünce gözünü açar' diye gözyaşı döktü -3

BENİ GÖRÜNCE GÖZÜNÜ AÇAR

İtfaiye soğutma çalışması yaptığı ev kullanılmaz hale gelirken, Nevin Yanık bölgeye geldi.

Evi gören ve acı haberi alan Nevin Yanık'ın içeri girmesine izin verilmedi. Fenalaşan Nevin Yanık, "O ölmemiştir, nolur bana gösterin, beni görünce gözünü açar, mucize olur" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.

Yangında yaşlı adam öldü, eşi 'Beni görünce gözünü açar' diye gözyaşı döktü -1


Yangında yaşlı adam öldü, eşi 'Beni görünce gözünü açar' diye gözyaşı döktü -2



Yangında yaşlı adam öldü, eşi 'Beni görünce gözünü açar' diye gözyaşı döktü -4

Yangında yaşlı adam öldü, eşi 'Beni görünce gözünü açar' diye gözyaşı döktü -5

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