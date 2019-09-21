Tek kollu 'Çolak Ahmet'in azmi

Beylikova ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Ahmet Gezer, 1984 yılında geçirdiği kaza sonucunda sol kolunu kaybetti. Doğuştan sağ kolundan da engelli olan Gezer, bütün işlerini kendisi yapıyor.

BÜTÜN İŞLERİNİ KENDİ GÖRÜYOR

Azmi ve çalışkanlığı ile örnek olan vatandaşa, ilçede ‘Çolak Ahmet’ lakabı takıldı. Herkesin tanıdığı Çolak Ahmet, kimseye muhtaç olmamak için zaman zaman tarlada onlarca kiloluk saman balyalarını aracına yüklüyor. Gezer, bazen kendisine ait koyunlarına çobanlık da yapıyor. Bütün işlerini kendi yapan Çolak Ahmet, ilçede bulunan vatandaşların tarladaki işlerini de görüyor.

Tek kolu ile tarla sürüyor, balya sarıyor, koyun güdüyor İZLE

AĞZIYLA İŞ YAPTIĞI İÇİN DİŞ TAKTIRAMIYOR

Tek kolu ile tarla içinde aracını kullanan Gezer, yükleri araca yüklemeyi başarıyor. 1984 yılında saman makinesinin kolunu kopardığını belirten Ahmet Gezer, “Diğer kolum da doğuştan sakat, fazla açılmıyor. Bütün işlerimi kendim yapıyorum. Pek bir şeyde zorlanmıyorum da yavaş yapıyorum, kendim yapıyorum. İşleri elimle, ayağımla ve ağzımla yapıyorum. Ağzımla iş yaptığımdan dolayı dişlerimi yaptıramıyorum. Takma diş yaptırsam, iş yaptığım zaman o çıkar. Bundan dolayı ben de yaptırmıyorum. Allah’a şükürler olsun. Buna da şükür.” dedi.

"AZİM VE HIRSLA OLUYOR"

Yaptığı işler hakkında konuşan Çolak Ahmet, “Yonca topluyorum. Balya sarıyorum. Nakliye yapıyorum. Koyun güdüyorum, kırkıyorum ve sağıyorum. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Tek el ile yapmaya alıştım. Azim ve hırs. Sen yeter ki doğru ol. Allah güç kuvvet veriyor. 4 çocuğum var. İkisi güvenlikçi. Kızımın biri evlendi. Diğerine Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bakıyor.” diye konuştu.