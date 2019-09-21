taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7428
Euro
6.3303
Altın
1516.94
Borsa
100236.7
Gram Altın
280.124
Bitcoin
58624.14

Tek kollu 'Çolak Ahmet'in azmi

Eskişehir’de yaşayan ve 35 yıldır bütün işlerini tek koluyla yapan 'Çolak Ahmet', mücadelesi ile herkese örnek oluyor.

İHA | 21.09.2019 - 13:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Beylikova ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Ahmet Gezer, 1984 yılında geçirdiği kaza sonucunda sol kolunu kaybetti. Doğuştan sağ kolundan da engelli olan Gezer, bütün işlerini kendisi yapıyor.

Tek kollu 'Çolak Ahmet'in azmi

BÜTÜN İŞLERİNİ KENDİ GÖRÜYOR

Azmi ve çalışkanlığı ile örnek olan vatandaşa, ilçede ‘Çolak Ahmet’ lakabı takıldı. Herkesin tanıdığı Çolak Ahmet, kimseye muhtaç olmamak için zaman zaman tarlada onlarca kiloluk saman balyalarını aracına yüklüyor. Gezer, bazen kendisine ait koyunlarına çobanlık da yapıyor. Bütün işlerini kendi yapan Çolak Ahmet, ilçede bulunan vatandaşların tarladaki işlerini de görüyor.

Tek kolu ile tarla sürüyor, balya sarıyor, koyun güdüyor İZLE

AĞZIYLA İŞ YAPTIĞI İÇİN DİŞ TAKTIRAMIYOR

Tek kolu ile tarla içinde aracını kullanan Gezer, yükleri araca yüklemeyi başarıyor. 1984 yılında saman makinesinin kolunu kopardığını belirten Ahmet Gezer, “Diğer kolum da doğuştan sakat, fazla açılmıyor. Bütün işlerimi kendim yapıyorum. Pek bir şeyde zorlanmıyorum da yavaş yapıyorum, kendim yapıyorum. İşleri elimle, ayağımla ve ağzımla yapıyorum. Ağzımla iş yaptığımdan dolayı dişlerimi yaptıramıyorum. Takma diş yaptırsam, iş yaptığım zaman o çıkar. Bundan dolayı ben de yaptırmıyorum. Allah’a şükürler olsun. Buna da şükür.” dedi.

Tek kollu 'Çolak Ahmet'in azmi

"AZİM VE HIRSLA OLUYOR"

Yaptığı işler hakkında konuşan Çolak Ahmet, “Yonca topluyorum. Balya sarıyorum. Nakliye yapıyorum. Koyun güdüyorum, kırkıyorum ve sağıyorum. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Tek el ile yapmaya alıştım. Azim ve hırs. Sen yeter ki doğru ol. Allah güç kuvvet veriyor. 4 çocuğum var. İkisi güvenlikçi. Kızımın biri evlendi. Diğerine Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bakıyor.” diye konuştu.

Tek kollu 'Çolak Ahmet'in azmi

Tek kollu 'Çolak Ahmet'in azmi

Tek kollu 'Çolak Ahmet'in azmi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mısırlılar Sisi'ye karşı ayaklandı

Mısırlılar Sisi'ye karşı ayaklandı

401
AP'den Türkiye'ye küstah tehdit

AP'den Türkiye'ye küstah tehdit

392
Kış hazırlıkları yapılıyor: Kavanoz kapakları tükendi

Kış hazırlıkları yapılıyor: Kavanoz kapakları tükendi

271
28 Şubat paşaları Bodrum'da yazlıklarda

28 Şubat paşaları Bodrum'da yazlıklarda

211
Gaziantep'te düğününde bıçaklanan damat can verdi

Gaziantep'te düğününde bıçaklanan damat can verdi

98
Neslican Tay'ın son konuşması

Neslican Tay'ın son konuşması

168
Cumhurbaşkanı 'Tamirci Çırağı' şarkısının sözlerini okudu

Cumhurbaşkanı 'Tamirci Çırağı' şarkısının sözlerini okudu

149
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir