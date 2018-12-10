Tek koluyla hayata tutunan Yaren'in eğitim sevgisi

Ordu'da doğuştan sağ kolu ve iki bacağı olmayan, bütün işlerini sol koluyla yapmaya çalışan 11 yaşındaki Yaren Ömerustaoğlu, okulunda gösterdiği azmiyle herkese örnek oluyor.

"ARKADAŞLARIMLA ÇOK MUTLUYUM"

Yaren Ömerustaoğlu, arkadaşlarını çok sevdiğini belirterek, "Onlarla çok mutlu oluyorum. Onlar da beni çok seviyor ve bana yardımcı oluyorlar. Zil çalınca dışarı götürüyor, gezdiriyorlar, oyun oynuyoruz" dedi.

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ OLMAK İSTİYOR

Büyüyünce Türkçe öğretmeni olmak istediğini söyleyerek, bunun için çalıştığını söyledi.

TEK DESTEKÇİSİ ANNESİ

Anne Azime Ömerustaoğlu, kızının doğuştan iki bacağı ve sağ kolunun olmadığını belirterek, "Yaren’i okutmak için Gölköy'den Ordu'ya taşındım. Yaren için şu an kiradayım. Eşim inşaatta çalışıyor ama Yaren'i okutmak zorundayım. Yaren'i özel kurslara götürüyorum. Yani bütün günüm okulda ve onunla geçiyor" diye konuştu.

"YAREN AZİMLİ BİR ÖĞRENCİ"

Okul Müdürü Hakan Aksoy ise Yaren'e tüm okulun yardımcı olmaya çalıştığını kaydederek, "Yaren iyi ki bizim öğrencimiz. Biz kendisi gibi azimli bir öğrenciye sahip olduğumuz için çok mutluyuz" ifadesini kullandı.

"HEPİMİZE ÖRNEK OLUYOR"

Sınıf öğretmeni Hatice Yetkin de Yaren'in sorumluluk alabilen bir öğrenci olduğuna işaret ederek, "Yaren gerek okul içi gerek okul dışındaki azmi ve örnek davranışlarıyla hepimize örnek oluyor. Onun gayretli azmi ve mücadelesi bizlere de çok şey öğretiyor" dedi.