Tek seferde 16 yavru dünyaya getirdi

Tarımsal ve Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ihbar üzerine doğum sancısı çeken 'Bereket' isimli gebe köpeği, Mersin'in Mut ilçesinden alarak Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi’ne getirdi.

6'SI DOĞUMDA KURTARILAMADI

Ekipler, yavru sayısı fazla olduğu için kendi kendine doğum yapamayan Bereket’i sezaryenle doğuma aldı. Bereket, 2 saat süren operasyonla 16 yavru dünyaya getirdi. Ancak yavrulardan 6'sı doğum sırasında kurtarılamadı. Sayı olarak nadir görülen bir rakamda doğum yapan 'Bereket'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mersin'de bir köpek sezaryenle 16 yavru dünyaya getirdi ViDEO

SÜTÜ GEÇ GELECEK

'Bereket'in 10 yavrusu, veteriner hekimler tarafından hem besleniyor, hem de bakımları yapılıyor. Doğumun sezaryenle gerçekleşmesinden dolayı annenin sütünün geç geleceğini söyleyen veteriner hekimler, yavruları sütle besleyip, annesinin yokluğunu aratmıyor.

"BAĞIRIŞLARI BÜTÜN YORGUNLUĞUMUZU ALDI"

Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, veteriner hekim olarak kendisinin de bir ilki yaşadığını ifade ederek "Yaklaşık 13 yıldır bu barınakta çalışıyorum, ilk defa 16 tane yavrunun dünyaya geldiğine tanıklık ettim. Sayı olarak ender görülen bir rakam. Daha önce en fazla 12 yavru doğurtmuştuk. Operasyon bizi zorladı ama yavruların sesleri, bağırışları bizi mutlu etmeye yetti, bütün yorgunluğumuzu aldı. Çok mutluyuz." diye konuştu.

YARINDAN İTİBAREN YAVRULARINI BESLEYECEK

Asıl işin doğumdan sonra olduğunu ifade eden Cücük, hayatta kalan yavruların sağlıklı bir şekilde büyümesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Cücük, bir an önce kendisini toparlayabilmesi için kalsiyum takviyesi yaptıkları 'Bereket'in yarından itibaren yavrularını beslemeye başlayabileceğini ifade etti.