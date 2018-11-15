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Tek teker üzerinde giden maganda yuvarlandı

İstanbul’da tünelde tek teker giden motosikletli dengesini kaybedince yuvarlanarak savruldu.

İHA | 15.11.2018 - 10:09..
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Beykoz Yeni Riva Yolu üzerinde seyreden motosikletli bir maganda, tek tekerlek üzerinde keyifle şov yapmaya başladı.

Bu şekilde metrelerce seyreden motosikletli, hem kendi hem arkadaşı hem de sürücülerin canını tehlikeye attı.

TÜNELDE YUVARLANDI

Bir süre sonra Halil Ulukurt Tüneli’ne giren maganda, burada da aynı şekilde gitmek istedi. Motosikletin ön tekerliğini kaldıran maganda, kısa bir süre sonra dengesini kaybederek kaza yaptı.

GÖRÜNTÜYÜ ARKADAŞI KAYDETTİ

O anlar ise arkadaşının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde maganda uzun süre tek teker üzerinde gidiyor.

Tek teker üzerinde giden maganda yuvarlandı ViDEO

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