İstanbul Sarıyer'de hız yapıp makas atan, tek teker üzerinde giderken tehlikeli hareketlerde bulunan iki motosikletliden biri, diğerine çarparak kaza yaptı.

ŞANS ESERİ YARA BİLE ALMADI

Çarpışma sonrası motosikletiyle savrulan sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Çarpışma anları her iki motosikletin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tek teker üzerinde hız kazaya neden oldu ViDEO

KAZI ANI KASK KAMERASINDA

Görüntülerde, her iki motosikletin makas atarak tehlikeli bir şekilde ilerlemesi, öndekinin tek teker üzerinde gitmesi, çarpışma anı ve motosikleti savrulan sürücünün ayağa kalkması yer alıyor.