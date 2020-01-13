taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8659
Euro
6.5297
Altın
1554.68
Borsa
118663.7
Gram Altın
293.286
Bitcoin
47593.54

Tek teker üzerinde hız kazaya neden oldu

Sarıyer'de, tek teker giderek hız yapan iki motosikletli birbirleriyle çarpışarak kaza yaptı. Çarpışma sonucu motosikletin biri savrularak yere düşerken, kaza anı kask kamerasına yansıdı.

DHA | 13.01.2020 - 09:03..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Sarıyer'de hız yapıp makas atan, tek teker üzerinde giderken tehlikeli hareketlerde bulunan iki motosikletliden biri, diğerine çarparak kaza yaptı.

ŞANS ESERİ YARA BİLE ALMADI

Çarpışma sonrası motosikletiyle savrulan sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Çarpışma anları her iki motosikletin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tek teker üzerinde hız kazaya neden oldu ViDEO

KAZI ANI KASK KAMERASINDA

Görüntülerde, her iki motosikletin makas atarak tehlikeli bir şekilde ilerlemesi, öndekinin tek teker üzerinde gitmesi, çarpışma anı ve motosikleti savrulan sürücünün ayağa kalkması yer alıyor.

Tek teker üzerinde hız kazaya neden oldu

İlginizi Çekebilir
İzmir'de bıçaklı kavga : 1 ölü
İzmir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Karaman'da bir kadın sokak bıçaklı saldırıya uğradı
Karaman'da bir kadın yürüyerek evine giderken kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğraması sonucu yaralandı.
Hırsızlığa engel olmak isteyen vatandaş vuruldu
Bağcılar'da bir iş yerindeki hırsızlığa müdahale etmeye çalışan vatandaş ayağından vurularak yaralandı.
İstanbul'da üç ATM kundaklandı
Sultanbeyli'de üç ATM ateşe verildi. Vatandaşların yardımı ile söndürülen ATM'ler kullanılamaz hale geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a ortak açıklama

İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a ortak açıklama

188
Juventus Roma'yı yenerek liderlik koltuğuna oturdu

Juventus Roma'yı yenerek liderlik koltuğuna oturdu

20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati'ne ziyaret

175
Irak S-400 almak için harekete geçti

Irak S-400 almak için harekete geçti

42
Hindistan'da Müslümanların protestosu devam ediyor

Hindistan'da Müslümanların protestosu devam ediyor

40
İstanbul 'da üç ilçe emniyet müdürü değişti

İstanbul 'da üç ilçe emniyet müdürü değişti

6
Kendisine cinsel istismarda bulunan arkadaşını öldürdü

Kendisine cinsel istismarda bulunan arkadaşını öldürdü

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir