Son günlerde trafikte artış gösteren magandalara bir yenisi daha eklendi.

Yapılan tüm uyarılara, haberlere, para cezaları ve uygulamalara rağmen İstanbul'da bazı kişiler trafikte terör estirmeye devam ediyor.

TEK TEKERLE 7 KİLOMETRE GİTTİ

D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde dün saat 11.30 sıralarında motosikletli bir kişi, bazen makas atarak bazen de tek tekerlek üzerinde Şirinevler'e kadar gitti. Yaklaşık 7 kilometre boyunca trafiği tehlikeye sokan magandanın beline taktığı yeni motosiklet tekerleği de dikkat çekti.

Tek tekerli maganda trafikte makas attı ViDEO

PLAKASI YOK DİYE RAHATÇA MAGADALIK YAPABİLDİ

Plakasının olmayışının verdiği rahatlıkla ilerleyen sürücü, Şirinevler sapağından girerek gözden kayboldu.