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Tek tekerli makas atan maganda kamerada

Motosikletli bir maganda, tek tekerlek üzerinde 200 kilometre hıza ulaşarak trafiği tehlikeye düşürdü. Aynı zamanda makas atarak geçen maganda, kazaya davetiye çıkardı.

İHA | 30.10.2019 - 09:43..
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İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara, bir yenisi daha eklendi.

BİR MAGANDA DAHA

Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen Megakent'te trafik terörü devam ediyor. Son olarak Fatih Vatan Caddesi'nde ortaya çıkan motosikletli bir maganda, tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürdü.

Tek tekerli makas atan maganda kamerada ViDEO

200 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI

Megakent'in çeşitli noktalarında sık sık hız denemesi yapan maganda, bir başka sürüşünde yine trafikte tek tekerlek üzerinde giderek 200 kilometre hıza ulaştı. Sınırları zorlayan ve yürekleri ağza getiren maganda, şov uğruna akrobatik hareketler yaparak hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye attı.

Tek tekerli makas atan maganda kamerada

BİR DE ÜSTÜNE MAKAS ATTI

Ölüme adeta meydan okuyan motosikletli maganda, trafikte tek tekerlek üzerinde gitmesinin yanı sıra E-5 karayolu Mecidiyeköy mevkisinde trafiğin yoğun olduğu bir saatte araçların arasında süratli bir şekilde makas atarak geçti. Dakikalarca bu şekilde giden maganda, Megakent'in neredeyse her noktasında farklı motosikletlerle terör estirdi.

Tek tekerli makas atan maganda kamerada

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

Tek tekerli makas atan maganda kamerada

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