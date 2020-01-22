taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9347
Euro
6.5783
Altın
1552.81
Borsa
123556.1
Gram Altın
296.168
Bitcoin
51724.12

Tek yaşayan 96 yaşındaki adam yangında öldü

Balıkesir İvrindi'de tek başına yaşayan 96 yaşındaki Mehmet Yalaza, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

DHA | 22.01.2020 - 09:36..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İvrindi ilçesine bağlı kırsal Gömeniç Mahallesi'nde, Mehmet Yalaza’nın evinde gece yarısı yangın çıktı.

CESEDİNİ BULDULAR

Evden alevlerin yükseldiğini gören komşular, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede mahalleye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler, evde yaptıkları incelemede, Mehmet Yalaza’nın cesediyle karşılaştı. Yalaza'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İvrindi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının, kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü -1

Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü -2



Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü -6

İlginizi Çekebilir
Eşinin götürdüğü bir buçuk yaşındaki oğlunu isteyen baba
Osmaniye Kadirli'de yaşayan 21 yaşındaki Sadullah Görmez 2 ay önce 'aileme gidiyorum' diyerek evden çıkan dini nikahlı eşini ve bir buçuk yaşındaki çocuğunu arıyor.
BOTAŞ hattından petrol çalarken yakalandılar
Mardin'de bir imalathanede, BOTAŞ petrol boru hattından ham petrol çalıp işleterek akaryakıta dönüştüren şahıslar suçüstü yakalandı.
Mardin'de taşların arasına gizlenmiş silah ele geçirildi
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK terör örgütüne yönelik operasyonda depo içerisinde, taşların arasına gizlenmiş 1 adet piyade tüfeği ele geçirdi.
Beyoğlu'nda iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı
Beyoğlu’nda iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Otomobil içerisindeki bir kişiyi vuran şahıs kaçarken, çıkan çatışmada yaralanan 2 şahıs ise hastanelere kaldırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çin'de görülen ölümcül koronavirüs salgını ABD'ye sıçradı

Çin'de görülen ölümcül koronavirüs salgını ABD'ye sıçradı

85
Pompeo: Venezuela'daki iktidarı değiştirme peşindeyiz

Pompeo: Venezuela'daki iktidarı değiştirme peşindeyiz

102
ABD'de yeni silah yasasına karşı halk sokaklarda yürüdü

ABD'de yeni silah yasasına karşı halk sokaklarda yürüdü

52
Stoltenberg: Türkiye önemli bir müttefik

Stoltenberg: Türkiye önemli bir müttefik

62
Titanik'in enkazına uluslararası anlaşma ile koruma

Titanik'in enkazına uluslararası anlaşma ile koruma

31
Netanyahu ardından Gantz da Ürdün Vadisi vaadinde bulundu

Netanyahu ardından Gantz da Ürdün Vadisi vaadinde bulundu

19
Diyanet'ten Cem Vakfı'na ziyaret

Diyanet'ten Cem Vakfı'na ziyaret

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir