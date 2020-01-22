Tek yaşayan 96 yaşındaki adam yangında öldü

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan piyade teğmen Sinan Bilir'in Tokat'taki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Kim Kardashian kendi firmasında staj yapacak

Hukuk okuyan Kim Kardashian, başkasının yanında çalışmamak için kendi firmasını açtı.