Tekalif-i Milliye ve emirleri nedir

Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 (Koronavirüs) salgını binlerce cana almaya devam ediyor.

Ülkemizde yardıma muhtaç kişiler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası halk tarafından büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı bu kampanya Kurtuluş Savaşı zamanından hayata geçirilen Takalif-i Milliye kampanyasını tekrar gündeme getirdi ve kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

İnsanların merak ettiği Tekalif-i Milliye yardım kampanyasını biz de sizler için araştırdık...

ORDUNUN ZARURİ İHTİYAÇLARI

Kurtuluş Savaşı bütün hızıyla devam ederken ordunun gıda ihtiyacı birinci gündem maddesi olmuştu. Düşman askerlerine karşı amansızca mücadele veren ordunun yemek ve diğer önemli gereksimlerinin karşılanmasında zorluk çekiliyordu.

TBMM TARAFINDAN KANUNLAŞTI

Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizzat başlatılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kendisine verilen yetkileri kullanan Atatürk ilk olarak 1920'de Tekalif-Milliye emirlerini yasalaştırdı.

İMKANLAR DOĞRULTUSUNDA YARDIM

Buna göre vatandaşların imkanları doğrultusunda yardım toplanacaktı. Tekalif devlet yöneticilerinin bizzat koyduğu vergi sistemidir. Aynı zamanda dinin emrettiği şeriata uygun olan zekat gibidir.

Tekalif -i Milliye Kampanyası toplam 10 maddeden oluşuyor ve iik defa Sakarya Meydan Muharebesi zamanında uygulanıyor. Buna göre halktan alınan vergi, binek hayvan, silah, para, gıda vb ihtiyaçlar daha sonra geri ödenmek şartıyla alındı.

TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ

Meclis'te yasalaşan emerler şu şekilde...

1- Her ilçede bir tane Tekalif-i Milliye Komisyonu kurulacak

2- Her ev birer çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyonlara verecek.

3- Tüccarın ve halkın elinde bulunan her türlü giyim eşyasının yüzde kırkına bedeli sonradan ödenmek koşuluyla el konulacak.

4- Yurtta mevcut yiyecek maddelerinin yüzde kırkına el konulacak.

5- Halkın elindeki taşıt araçlarıyla ayda bir kez yüz kilometrelik askeri ulaşım yapılacak.

6- Ordunun yiyeceği ve giyeceği için gerekli olan bütün sahipsiz mallara el konulacak.

7- Memleketteki demirci, dökümcü, nalbant, marangoz, terzi gibi el sanatkarları ordunun emrine girecek.

8- Halkın elinde bulunan taşıt araçları ile binek hayvanların yüzde yirmisine el konulacak.

9- Her aile bir askeri giydirecek.

10- Halk, elindeki silah ve cephaneyi orduya teslim edecek.