Tekelcilerin alkol yasağı eylemi

2013 yılında başlayan "Saat 22:00’den sonra içki satış yasağı", tekel ürünleri satan küçük esnafın sayısını ciddi oranda azalttı.
Tekelcilerin yasakla birlikte alkol satışları da oldukça düştü.
AĞIR CEZALARA RAĞMEN DEVAM EDİYOR
22.00'den sonra alkol satışının yasak olmasına rağmen tekelciler, kural dinlemiyor; ağır para cezalarına maruz kalıyor. Alkol satış yasağının ihlali nedeniyle tekel sahiplerine, 52 bin TL ile 230 bin TL arasında cezalar uygulanıyor.
KADIKÖY'DE EYLEM
Türkiye Tekel Bayileri Platformu, dün akşam Kadıköy'de, saat 22.00'den sonra alkol satışı yasağının 24.00'e çekilmesi için eylem düzenledi.