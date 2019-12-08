taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7866
Euro
6.4017
Altın
1460.81
Borsa
108869.14
Gram Altın
271.801
Bitcoin
43034.66

Tekelcilerin alkol yasağı eylemi

Kadıköy'de tekel bayi sahipleri, akşam 10'dan sonra olan alkol yasağı ve ceza uygulamaları için yine toplandı.

Haber Merkezi | 08.12.2019 - 15:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

2013 yılında başlayan "Saat 22:00’den sonra içki satış yasağı", tekel ürünleri satan küçük esnafın sayısını ciddi oranda azalttı.

Tekelcilerin yasakla birlikte alkol satışları da oldukça düştü.

AĞIR CEZALARA RAĞMEN DEVAM EDİYOR

22.00'den sonra alkol satışının yasak olmasına rağmen tekelciler, kural dinlemiyor; ağır para cezalarına maruz kalıyor. Alkol satış yasağının ihlali nedeniyle tekel sahiplerine, 52 bin TL ile 230 bin TL arasında cezalar uygulanıyor.

Tekelcilerin alkol yasağı eylemi

KADIKÖY'DE EYLEM

Türkiye Tekel Bayileri Platformu, dün akşam Kadıköy'de, saat 22.00'den sonra alkol satışı yasağının 24.00'e çekilmesi için eylem düzenledi.

Tekelcilerin alkol yasağı eylemi

Tekelcilerin alkol yasağı eylemi

Tekelcilerin alkol yasağı eylemi

 

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz dürüstseniz bu ülke batmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz dürüstseniz bu ülke batmış

515
Davutoğlu: Herkesin mal varlığı araştırılsın

Davutoğlu: Herkesin mal varlığı araştırılsın

768
Ahmet Şık Cihangir'de meyhane açtı

Ahmet Şık Cihangir'de meyhane açtı

164
Ulaştırma Bakanlığı'nın Kanal İstanbul planı

Ulaştırma Bakanlığı'nın Kanal İstanbul planı

262
Taksisine binen genç kadına tecavüz etti

Taksisine binen genç kadına tecavüz etti

96
Onlarca sokak köpeğini kamyona doldurdular

Onlarca sokak köpeğini kamyona doldurdular

99
Aydın Doğan, Şevval Sam ile Kelkit Türküsü'nü söyledi

Aydın Doğan, Şevval Sam ile Kelkit Türküsü'nü söyledi

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir