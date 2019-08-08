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Tekeri patlayan tanker otoyolda alev aldı

Bursa-Ankara otoyolunda yanan tanker ve ağaçlık alan itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

İHA | 08.08.2019 - 21:19..
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Ankara’dan Bursa istikameti Karahıdır mevkiinde seyir halindeki süt tankerinin sağ ön tekeri patladı.

Patlamanın etkisiyle yolun kenarındaki bariyerlere sürten tanker birden alev aldı.

ALEVLER AĞAÇLIK ALANA SIÇRADI

Tanker sürücüsü araçtan kendini son anda dışarı attı. Kısa sürede tankeri saran alevler yolun yanındaki ağaçlık alana da sıçradı. Diğer araç sürücüleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tankerdeki ve ağaçlık alandaki yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Olayda can kaybı yaşanmazken, jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Tekeri patlayan tanker otoyolda alev aldı

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