Tekerlekli sandalyeye gizlenmiş kokain bulundu

Kolombiya'da eşi görülmemiş bir uyuşturucu kaçakçılığı vakası yaşandı.

TEKERLEKLİ KADIN DURDURULDU

Kolombiya’daki Jose Maria Cordova Uluslararası Havaalanı’nda 81 yaşındaki yaşlı bir kadının tekerlekli sandalyesiyle durduruldu.

Havaalanı yetkilileri, tekerlekli sandalyede bir tuhaflık olduğunu tespit etti. Bunun üzerine tekerlekli sandalyeyi inceledikleri ve narkotik polisini çağırdıkları belirtildi.

3 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Polisler sandalyenin demir borusunun vidalarını çıkardıktan sonra içerisine gizlenmiş 3 kilogram kokaini buldu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kolombiya'dan İspanya'ya uçmadan önce polise yakalanan Irene Mesa de Marulanda, verdiği ifadede de ise tekerlekli sandalyesine gizlenmiş kokainden haberdar olmadığını ve sandalyesinin bir süre önce kaybolduğunu iddia ederek suçlamaları reddetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kolombiya polisi yaptığı açıklamada, benzer olayların bu yıl 3 kez daha yaşandığını belirtti.

Polis, kokainin kadının tekerlekli sandalyesine kaçakçılarca gizlice yerleştirilmiş olma ihtimali üzerine soruşturmasını sürdürüyor.